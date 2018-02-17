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十二生肖在狗年要如何趋吉避凶添好运？（龙蛇马篇）

综合报导

Saturday February 17, 2018
09:09 AM GMT+8

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听一听帅气风水师江焉毅讲解生肖龙、蛇和马的运程吧。-M中文网制图-听一听帅气风水师江焉毅讲解生肖龙、蛇和马的运程吧。-M中文网制图-送走了金鸡年，当2018年大年初一的鞭炮声一响起，我们就已经踏入旺旺狗年啦！

所谓一命、二运、三风水，命格是出生就注定了，但是了解运势和风水却能趋吉避凶，并增加运势呢！

想要知道自己的生肖在2018戊戌狗年的运程？不妨看一看大马帅气风水师江焉毅，受邀上CITYPlus FM电台讲解十二生肖运程的视频吧！

究竟在戊戌狗年，生肖属龙、蛇和马的运程是如何呢？

一、龙

属龙的朋友，由于与生肖狗不合，所以投资方面暂时不要想了，因为都是会破财的，把钱存起啦以备不时之需会更好。

工作方面会有很多流动和变动性，是适合换工的。不过创业的朋友就要留意事业基础可能会不稳，不宜过度投资不然会招来大问题。

属龙者今年会有很多压力，导致脾胃的问题，如胃溃疡胃痛等，所以要试着放松自己。

由于属龙者今年冲太岁，很多事情很难按照想法进行会出现很多意外，试着放下和重新出发。由于犯太岁情绪和能量容易低落，多旅行和接触正能量的人可以增加运势。

二、蛇

属蛇的朋友运程非常好，很适合投资，不过要注意的是收支平衡。因为有时候运程太好或对自己太过自信，会出现花太多钱来不及赚回的窘境。

工作方面有很大的进展和表现，不过切忌急功近利。健康方面因为运势旺肝火也旺，很容易跟别人吵架或发生争执，或者自己也可能容易生病。

人际关系异性缘也很旺盛，如果是单身的朋友要找对象是非常适合的。

三、马

属马的朋友由于有“将星”加持，算是挺不错的一年，尤其是做生意和创业的朋友，因为“将星”在命理而言是负责冲锋陷阵打江山的。

就算是上班一族也没关系，积极的表现自己也会有不错的成绩，不过在表现的时候也记得为旁人留余地，不然很可能遭到对抗或反击。

健康方面要注意很容易有意外损伤发生，出入进出家门或驾驶时要谨慎小心，心脏血压问题也要注意。投资方面投资事业是最好，如果对置房产有经验，也可以投资从中小赚一笔。

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