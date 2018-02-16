十二生肖在狗年要如何趋吉避凶添好运？（狗猪鼠篇）

来听听风水师江焉毅，讲解生肖狗、猪和鼠的运程吧。-M中文网制图-送走了金鸡年，当2018年大年初一的鞭炮声一响起，我们就已经踏入旺旺狗年啦！

所谓一命、二运、三风水，命格是出生就注定了，但是了解运势和风水却能趋吉避凶，并增加运势呢！

想要知道自己的生肖在2018戊戌狗年的运程？不妨看一看大马帅气风水师江焉毅，受邀上CITYPlus FM电台讲解十二生肖运程的视频吧！

究竟在戊戌狗年，生肖属狗、猪和鼠的运程是如何呢？

一、狗

属狗者在本命年里犯太岁，钱会花很多、小人多会有很多是非。在公司的文件方面要特别小心注意，与人的关系也要保持良好的距离。

属狗的人士在人际关系方面爱情运会出现一些考验，健康方面则有肾脏脾胃等问题，必须稍微注意一下。投资方面则需要小心谨慎，必须以可以承受得到的风险来进行。

二、猪

属猪人士在狗年是非常开心的一年，遇事都能逢凶化吉，而且事业进展非常积极，投资方面也不会有问题。由于运程好工作方面的表现也会提升，压力和责任也会提升。

不过在人际关系方面却会出现一些感情的考验，这时候只要保持低调和平静就好了，很多时候都只是泡沫而已。

健康方面属猪的比较爱美去瘦身减肥，脾胃和膀胱容易出现问题，而农历十月则要稍微注意会很容易受伤，出入要小心。

三、鼠

属鼠的人士在狗年很多事情会受到制约，会有很多不在计划内的事情发生，是属于事业进展比较缓慢的一年，比较建议先为自己的想法多做筹划，那以后就有机会去顺利实行了。

投资方便比较不利，很容易出现偷盗泄露的情况而破财。老鼠今年也会比较容易受伤，所以在工作和运动时候必须小心注意，不过可以用捐血来化解。

肖鼠者今年也不适宜参加丧事，可以给白金或用其他方式慰问。人际关系方面千万不可过度表现自己，不然生活压力和工作量会大大增加，尽量保持平稳就好。

相关链接：

十二生肖在狗年要如何趋吉避凶添好运？（牛虎兔篇）