十二生肖在狗年要如何趋吉避凶添好运？（牛虎兔篇）

来听听大马帅气风水师江焉毅，讲解生肖牛、虎和兔的运程吧。-M中文网制图-送走了金鸡年，当2018年大年初一的鞭炮声一响起，我们就已经踏入旺旺狗年啦！

所谓一命、二运、三风水，命格是出生就注定了，但是了解运势和风水却能趋吉避凶，并增加运势呢！

想要知道自己的生肖在2018戊戌狗年的运程？不妨看一看大马帅气风水师江焉毅，受邀上CITYPlus FM电台讲解十二生肖运程的视频吧！

究竟在戊戌狗年，生肖属牛、虎和兔的运程是如何呢？

一、牛

属牛的朋友“刑太岁”，会有刑伤的事情，会有比较多口舌是非，会被人批判批评，做生意的就要留意那些文件和官司的事情，要不然可能会闹得比较大。

工作上班的朋友状况则会比较轻微，可能是车祸碰撞小意外，或者是胡乱停车收罚单花很多钱等等。不过因为属牛者今年也有很多吉星加持，所以如果有什么想法，还是可以去做去实行的。

只是在人际关系方面要稍微注意说话方式和沟通方式，不好得罪人。工作方面虽然可以实行所计划的一切，必须按部就班进行。投资会入不敷出，收入增加但开销也会增加很多。

健康方面就要注重刑伤，会容易受伤或是出现旧患复发的情况。

二、虎

属老虎的朋友适宜投资和发一笔小财，工作事业也会受到贵人赏识，创业者也会获得很多老板和长辈来扶持，若有什么想法也能很快实现。

健康方面没什么大问题，而人际关系方面因为出色的想法和表现，可能会遭到一些人眼红破坏，做好心理准备少不了口舌是非。

另外也不好因为缺乏创业的经验而惹惹官非，所以在文件方面要非常小心注意呢。

三、兔

属兔的朋友可能会特别的开心，兔子在狗年因为“六合”运程是很好的。今年要创业可是最好时机，因为贵人多人缘特别好。

不过在健康方面就要留意会有头痛以及上火的问题，因为会有很多应酬，以及工作量增大后而导致，所以适当的时候还是要多点休息。

人际关系也要特别注意，由于人缘旺异性缘也特好，如果已经有交往对象就不好接受太过热情的异性朋友邀约，免得爱情受到考验呢。

肖兔者由于今年运程好，觉得钱容易赚就特别会花钱，所以还是要好好规划金钱用度比较好。

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