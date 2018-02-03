新春佳节壕一下！星级酒店团圆饭套餐任你选（下）

双威太子酒店的辣蒜蒸鱼让人回味无穷。.继上一篇介绍了六家星级酒店包括盆菜、斋年菜和自助餐的团年饭套餐后，还有六家酒店亦不甘示弱的推出了农历新年套餐呢。

七、双威太子酒店（Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur）

在双威太子酒店有两个团圆饭套餐任你选，而用餐的地点可以选择在咖啡馆，或者是其中一个多功能厢房（在打电话预订时提出）。

一共有两个团圆饭套餐选择，两套都是10人RM1188/桌，套餐中都有鸡、鱼、大虾、捞生和甜品，只是煮法和用料不一而已。

所有套餐最好在两天前预订，若预订超过三桌将会有20%折扣（需符合条件），欲知更多详情请浏览双威太子酒店网页。

八、吉隆坡威斯汀酒店（The Westin Kuala Lumpur）

威斯汀酒店的鱼生。这家酒店的Five Sen5es餐厅，在这个新年推出了3种10人一桌团圆饭优惠套餐，分别是RM1888/桌的双喜团员宴、RM1988/桌的福气团圆宴以及RM2288/桌的美满团圆宴。

套餐当中有酒店名厨拿手的蒜子干贝烤鸡、瑶柱金菇鱼唇羹以及桂花山楂虾球等精心炮制的佳肴，欲知更多详情可浏览希威斯汀酒店网页。

九、吉隆坡瑞士花园公寓酒店（Swiss Garden Hotel & Residences）

瑞士花园公寓酒店一共有四款农历新年10人一桌套餐供选择，价钱是RM1088/桌（配套A）、RM1388/桌（配套B）、RM1588/桌（配套C）以及RM1888/桌（配套D）。

套餐之中有港式蒸石斑、西川海鲜酸辣羹、烤酥脆鸭与潮州褐豆等美味佳肴，若在2月5日前预订还可享有10%折扣，欲知更多详情请浏览瑞士花园公寓酒店FB粉丝专页。

十、梳邦帝盛君豪酒店（Dorsett Grand Subang Hotel）

帝盛君豪酒店的盆菜非常丰盛。帝盛君豪酒店推出了盆菜和帝盛经典鱼生应节，尤其是嘻哈粉红虾新鲜蔬果鱼生更是皇朝餐厅特别推荐。

另外还有十人一桌的新年套餐，包括财星拱照宴A套餐（RM 1188/桌）、财星拱照宴B套餐（RM1388/桌）、吉庆华堂宴C套餐（RM1688/桌）以及吉庆华堂宴D套餐（RM1888/桌）。

套餐当中包括了霸皇花干贝竹笙炖菜园鸡、冬菇发菜蚝士時蔬等寓意美好的佳肴，欲知更多详情，请浏览帝盛君豪酒店官网。

十一、布城万豪酒店（Putrajaya Marriott Hotel）

布城万豪酒店的七彩缤纷鱼生。布城万豪酒店的夏日宫中餐厅，推出了收工宴套餐，直至3月2日为止，收工宴套餐从RM1388/桌起，另外还有RM118至RM328令吉的三文鱼软壳蟹鱼生、非洲鲍鱼鱼生等单点餐品。

不仅如此，如果你是点心爱好者，夏日宫还推出了任你吃点心自助餐，RM108/大人，RM68/小孩。欲知更多详情，请浏览艾美酒店粉丝专页。

十二、吉隆坡盛季酒店（Grand Seasons Hotel Kuala Lumpur）

盛季酒店去年首次推出的年菜套餐大受欢迎后，今年乘胜追击，以“煮出好味道”为目标，用符合清真的烹饪手法呈现中餐传统风味。

在2月1日至3月2日期间，推出3种一桌10人的新春特别套餐，价格分别是988令吉、1188令吉及1388令吉。

该酒店也推出团年饭（每人118令吉）、农历新年自助餐（每人108令吉）、年初一及年初二下午茶（每人78令吉），以及元宵节自助餐（每人108令吉）。

欲知更多详情，请浏览盛季酒店粉丝专页。

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