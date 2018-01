为餍足时尚达人 Gucci转战高档米其林级料理！

Gucci旗下的古驰酒馆,跟品牌一样走奢华风格。-摘自Gucci脸书-谈到意大利奢侈品牌古驰(Gucci),大家脑海中就会浮现包包、衣服、腕表等豪华服饰,不过现在又要加多一个“米其林级美食”的标签了!

根据路透社报导,古驰已经将旗下的业务,从服装界跨到餐饮业,并在佛罗伦斯新开一家只有50席的古堡餐厅“古驰酒馆(Gucci Osteria)”。

