为餍足时尚达人 Gucci转战高档米其林级料理！

Gucci旗下的古驰酒馆，跟品牌一样走奢华风格。-摘自Gucci脸书-谈到意大利奢侈品牌古驰（Gucci），大家脑海中就会浮现包包、衣服、腕表等豪华服饰，不过现在又要加多一个“米其林级美食”的标签了！

根据路透社报导，古驰已经将旗下的业务，从服装界跨到餐饮业，并在佛罗伦斯新开一家只有50席的古堡餐厅“古驰酒馆（Gucci Osteria）”。

9th of January 2018 Opening of the GUCCI OSTERIA in Florence @gucci #madeinitaly for reservation +39 055 75927038 19.1k Likes, 489 Comments - Massimo Bottura (@massimobottura) on Instagram: "9th of January 2018 Opening of the GUCCI OSTERIA in Florence @gucci #madeinitaly for reservation..."

更让人津津乐道的是，这家古驰酒馆的掌厨来头显赫，那就是米其林三星级大厨博图拉（Massimo Bottura），他将替食客烹调高档时尚的奢侈料理。

不过古驰并不是唯一转战餐饮业的奢华品牌，法国路易威登（Louis Vuitton）也在去年底宣布，将在巴黎开设高档超市la Grande Epicerie。

过了不久蒂芬尼公司（Tiffany & Co.）则在纽约开设蓝箱咖啡（Blue Box Cafe），看来从衣服到食物，这也是个时尚潮流呢。

贩卖古驰旗下服饰商品的精品店。-摘自Gucci脸书-话说回来，这家古驰酒馆是“古驰花园（Gucci Garden）”的其中一部分，其他还包括了一个展览区，一个集市般的精品店和一间电影放映室。

而古驰花园则位于14世纪古楼Palazzo della Mercanzia高牆之后，只要登高就能鸟瞰佛罗伦斯最知名的领主广场（Piazza della Signoria）。

古驰花园就在这座古色古香的城堡里。-摘自Gucci脸书-到这家酒馆光顾单的饕客，可以尽情享用以帕玛森干奶酪制成的意大利水饺、秘鲁风味的脆玉米饼（tostada），猪腩肉包以及蘑菇炖饭等，每道菜约20至30欧元（约95至143令吉）不等。