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食游

传承自“皇太后”的用心厨艺——娘惹合力炒

LEE KHANG YI报导

Wednesday January 3, 2018
06:43 PM GMT+8

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Sue Lim是合力炒咖啡店的灵魂人物。-Choo Choy May摄-Sue Lim是合力炒咖啡店的灵魂人物。-Choo Choy May摄-当你走进合力炒的时候，会被一股由68岁老板Sue Lim所打造出来的温暖氛围包覆，她也是这家在2016年11月才刚开张咖啡店的灵魂人物。

这家原本是由Sue Lim的女婿，以主打槟城美食的概念而开的咖啡店，可惜在开张后却只有寥寥几档营业，为了撑自家人Sue Lim也入驻掌厨，售卖她最拿手的淋面、椰浆饭等美食。

淋面和椰浆叻沙是合力炒的人气美食。-Choo Choy May摄-淋面和椰浆叻沙是合力炒的人气美食。-Choo Choy May摄-这家打着家传娘惹风味美食的旗帜，同时也吸引了不少顾客长期前来光顾。Sue Lim诞生于太平的一个大家族，单单兄弟姐妹就有9人，而她则是家中排行最小的。

Sue Lim的父亲是一名采矿工程师，而她本身也在太平住了几年，在1950年全家搬迁到吉隆坡。她说小时候在家每天都有美味料理吃，不过她在年轻时却不太喜欢烹饪。

她说在年轻的时候经常会被叫去厨房帮忙，她形容因为厨房有“皇太后（她的母亲）”掌管，只要做错东西就会被敲头或扭耳朵惩戒。

结合了娘惹和泰式风味的暹米粉。-Choo Choy May摄-结合了娘惹和泰式风味的暹米粉。-Choo Choy May摄-“那时很讨厌下厨。”Sue Lim如是表示。不过在她结婚后却改变了整个情况，因为经常会在家里招待朋友客人，所以她开始重新掌厨并学习烹饪技巧。

不过这一点对有烹饪天分的Sue Lim来说并不难，而且她家族遗传的好厨艺，就像她那位活了98岁的曾祖母一样。

“我很会享用美食，而且对别人煮出来的东西也很挑剔，因为我要求完美。我虽然不是最好的厨师，但是我渴望把美食带回到传统的风味。”

椰浆叻沙和娘惹薄饼是最佳搭配。-Choo Choy May摄-椰浆叻沙和娘惹薄饼是最佳搭配。-Choo Choy May摄-在Sue Lim还未开档之前，Sue Lim在一家童装制衣厂打工，不过后来由于大量中国衣物入口后，商品的价钱被压低，她就在十年之前退休了。

合力炒菜单上的标语是：“餐桌上的用心”，而Sue Lim给出的好服务也让人称赞不已，她每天煮出来的餐食都使用最新鲜健康的食材。

阿杂鱼套餐色香味都让人垂涎三尺。-Choo Choy May摄-阿杂鱼套餐色香味都让人垂涎三尺。-Choo Choy May摄-你在她烹调的食物中，绝对找不到咖哩粉和味精等额外添加物的存在。她还强调自己最注重食物的味道和卫生，用什么煮给家人吃就用同等标准来煮给客人吃。

“我是要赚钱，但绝对不是没良心的牟取暴利者。”若你光顾这档，还会发现经常有一群家人和朋友前来帮忙。

这档的热门餐食是淋面（RM12.50），用的是百年历史的传统煮食手法烹调而成。当你吃下第一口后就会忍不住把所有汤汁都喝光，因为用虾、猪肋骨、猪骨和龙脷鱼熬煮出来的汤底非常美味呢。

不想吃太饱可以选择小食Otak-otak或是甜品Bubur cha cha。-Choo Choy May摄-不想吃太饱可以选择小食Otak-otak或是甜品Bubur cha cha。-Choo Choy May摄-将这个美味汤汁淋上黄面、水煮蛋切片、猪肉碎和猪肉片的组合后，简直让人疯狂爱上吃了还想再吃。

另外她用姜黄和香茅煮出来的椰浆叻沙醇厚香浓，用了虾米和鱼肉加上椰浆熬煮出来的汤底特别鲜甜。

椰浆叻沙的汤底比较浓稠较腻。-Choo Choy May摄-椰浆叻沙的汤底比较浓稠较腻。-Choo Choy May摄-Sue Lim透露在煮椰浆叻沙汤底之前，必须将虾米和鱼肉慢慢翻炒一段时间，辟除腥味后才下锅煮，而且使用的鱼肉还是充满油脂的新鲜沙丁鱼。

如果你偏好不腻偏酸辣的，这里也有售卖阿叄叻沙（RM10），这款也比较健康没椰浆叻沙那么油腻。

另外一款人气美食是阿杂鱼套餐（RM18.50），这款很少在别的地方吃过，一条鱼用黄姜粉煎起后在淋上姜丝辣椒糖和蒜头等制成的酱汁，然后还有干鱿鱼虾和猪头炒出的配菜，以及饭的组合。

娘惹炸鸡可以单点或配椰浆饭吃。-Choo Choy May摄-娘惹炸鸡可以单点或配椰浆饭吃。-Choo Choy May摄-同时还有传统的娘惹餐加上泰式风味的暹米粉（RM12.50），以及可以选择娘惹炸鸡、Dinding牛肉或猪肉咖哩来搭配的椰浆饭（RM12）。

另外这档还有卖用马友鱼肉煮出来的Otak-otak（小RM8、大RM10），你可以点来当做配菜吃。

除了正餐和小食，Sue Lim还有卖bubur cha cha和黑芝麻糊（一碗RM5）等甜品呢。

经常和顾客寒暄的Sue Lim让大多数顾客都记得她的名字。-Choo Choy May摄-经常和顾客寒暄的Sue Lim让大多数顾客都记得她的名字。-Choo Choy May摄-在这里不仅能够吃到好吃的食物，还有着温馨家的感觉，因为Sue Lim会每桌客人去打招呼寒暄，问看食物好不好吃等让顾客都记得她的名字，因此也认识了很多常客，最后都变成了朋友。

由于她秉持用传统手法烹调，很多顾客吃过后说她的食物，让他们回忆起妈妈或祖母的煮的菜。

而在今年一月起，合力炒也将推出夜市（晚餐）服务了，而且和上午的菜单不同，夜市有亚叁虾、咸菜鸭汤和烘肉等菜肴提供。

合力炒咖啡店
地址：40, Jalan SS20/10, Damansara Kim, Petaling Jaya
电话：03-7710 4088
营业时间：8.30am至3.30pm（星期一休息）
粉丝专页：Ho Li Chow

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