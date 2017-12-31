生骨面香浓汤底胡椒辣味带劲！

最好的暖胃早餐莫过于带点胡椒辣劲的生骨面了。-Choo Choy May摄-如果你喜欢在早上来一碗香浓又带点胡椒辣味的面汤当早餐，那就不能错过刚在八打灵再也十七区刚开张五个月，由杨德强（译音，Yong Teik Keong）老板烹调的生骨面了。

他那用猪骨熬了很长时间的招牌皇帝生骨面汤底，淋上面条后入口的滋味，只能用“回味无穷”这四个字来形容。

这也是其中一位忠实顾客沈先生，虽然远在敦依斯迈花园的车房工作，但也不辞路远一个星期光顾至少三次的最大原因。

杨老板煮的生骨面经常在开档后两个小时就售罄。-Choo Choy May摄-沈先生表示这个没有添加味精的汤底，再加上碾碎黑胡椒粉的那一点辣劲，让人吃了感觉胃暖暖的很舒服。

杨老板表示这些黑胡椒都是在雪兰莪州栽种，是他一贯在这么多年来坚持使用的“秘诀”。除此之外，他也用猪大骨熬至八小时后，才能煮出香味浓郁的汤底。

这家档口的选择很少，就只能是猪骨汤底和面，可以选择面粉的种类和配料（五花肉片、猪肚、皇帝骨或排骨）而已。

如果你想不到要吃什么，还可以选择猪肉三宝，就是猪肚、皇帝骨和五花肉片的混合搭配，价钱从7.50令吉起至11令吉。

晶莹剔透的五花肉片和猪肚，让人吃了还想再吃。-Choo Choy May摄-衍生出煮这种汤底的方法，是杨老板十多年前在沙亚南卖猪肉粉时所想到的，过后他到新加坡的一家餐馆打工。

在吃着这档的排骨时，可以用牙齿慢慢地啃咬嫩肉，非常地令人愉快，另外他家的猪肚也是这档热门食材，很快就售罄。

杨老板有时会很难找到，因为除了早上售卖皇帝骨面之外，杨老板在夜间“包揽”整间茶室，提供比较简单的菜单如姜丝蒸鱼、蒸蛋、豆腐和蔬菜。

蒸鱼的鱼类的选择有龙虎斑、金凤鱼（非洲鱼）等，有时夜间生意拖延到凌晨2时半才收工，隔天再开档可能会太累，因为他必须在凌晨五时就开始用猪大骨熬煮汤底，所以就会没开。

暖胃的生骨面可以在源记茶室的这家档口吃到哟。-Choo Choy May摄-对于找不到人帮忙也是杨老板非常头痛的课题，因为茶室有规定帮手只能聘请本地人，所以直到现在从清洗猪肚到熬汤都是他自己一手包办。

由于他只有一双手准备的食材有限，有时候他的汤面很快就售罄，甚至有时是一开档两个小时内就卖完收档了。

不过只要你品尝到那甜美乳白的汤汁，那一丝的黑胡椒辣劲暖暖包围着你后，你肯定会被这暖胃的汤面引诱得欲罢不能。

皇帝骨面档（源记茶室）

地址：No. 923, Jalan 17/38, Section 17, Petaling Jaya

营业时间：7.30am至售完为止（休息时间不定，通常是星期一）