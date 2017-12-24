不必花钱吃大餐 自己动手做圣诞树沙拉！

不想出去人挤人，又想要在家里有圣诞节气氛，那就做个圣诞树沙拉吧，可以拍照又能吃呢。-M中文网制图-圣诞节就要来临了，想到要怎样庆祝了没？但是若想要在圣诞节跟家人朋友吃大餐，第一未必订得到位置，很多餐厅肯定爆满。

就算订得到也可能等很久，而且加上“圣诞节”三个字，平时可能二十多块的套餐，就像镀金似的水涨船高变五十多块，然后大家为了应节而忍痛被“宰”，何必呢？

现在小编发现一个好办法，就是在家里自己动手做个简单美味又健康的圣诞树沙拉，既省钱不用出去和别人挤，很符合经济效应呢！

西兰菜焯烫后掰小片，再用刀削尖茎部。-摘自边度时光微博-这个DIY圣诞树沙拉不止又便宜又应景，重点是比起那些所谓的圣诞大餐，还不会太Heavy，老少咸宜就连素食者也能享用哦！

不仅仅很容易完成，而且材料也很简单哦，随便去巴刹或是超市都能买到呢。

需要准备的材料有西兰花一颗、马铃薯(中等偏大)一个、甜玉米（玉蜀黍）粒适量、青豆适量、萝卜和黄瓜一小段、彩色巧克力糖豆适量，以及沙拉酱、盐、胡椒粉、橄榄油和糖粉适量。

将已经放进所有材料拌匀的马铃薯泥弄成锥形。-摘自边度时光微博-首先将甜玉米粒和青豆粒煮熟沥干水分，然后将马铃薯洗净去皮蒸熟后捣碎成泥状，这时就要注意盛放马铃薯泥的容器不能有积水，避免马铃薯泥过稀导致作品失败。

将黄瓜切碎，熟鸡蛋切小块，和甜玉米及青豆粒加入马铃薯泥中搅拌一下后，挤入沙拉酱，再放入适量盐和胡椒粉将全部材料拌匀，而拌匀的马铃薯泥放在要上桌的盘子内整成锥形。

西兰花则用开水焯烫一下，焯烫时加上少许油和盐，能够保持颜色的翠绿，才能让圣诞树沙拉完成时变得更漂亮，之后捞出过冷水后沥水掰小朵待用。

将处理过的西兰花慢慢从马铃薯泥底部插满至锥形顶端，插上五芒星型萝卜和加上彩色巧克力豆。-摘自网络-将所有的西兰花都用刀削尖茎部后，从马铃薯泥底部开始，把西兰花一层层的插到锥形的马铃薯泥上，将它插成一棵“圣诞树”。

当“圣诞树”完成后，将小段的萝卜切成一片五芒星行插在顶端，然后将彩色巧克力糖豆放上去，最后再撒上糖粉就大功告成啦！

如果嫌巧克力糖豆不够健康，还可以换成葡萄和小番茄，将它们切半后摆上去的效果也是差不多呢！

最后撒上少许糖粉就大功告成啦！-摘自边度时光微博-就是这么简单，一盘便宜、健康、美味又充满圣诞节气氛的圣诞树沙拉就可以摆上桌食用了！