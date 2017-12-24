Kuala Lumpur 25°C, Mostly Cloudy

食游

不必花钱吃大餐 自己动手做圣诞树沙拉！

综合报导

Sunday December 24, 2017
06:45 PM GMT+8

精采新闻

Former star diver says Yang’s replacement must be betterFormer star diver says Yang’s replacement must be better

The Edit: Some of the best natural options for a vitamin C boostThe Edit: Some of the best natural options for a vitamin C boost

The Edit: In search for the authentic taste of PenangThe Edit: In search for the authentic taste of Penang

Serena Williams to make her comeback in Abu Dhabi on Dec 30Serena Williams to make her comeback in Abu Dhabi on Dec 30

广告

更多新闻

Tools

不想出去人挤人，又想要在家里有圣诞节气氛，那就做个圣诞树沙拉吧，可以拍照又能吃呢。-M中文网制图-不想出去人挤人，又想要在家里有圣诞节气氛，那就做个圣诞树沙拉吧，可以拍照又能吃呢。-M中文网制图-圣诞节就要来临了，想到要怎样庆祝了没？但是若想要在圣诞节跟家人朋友吃大餐，第一未必订得到位置，很多餐厅肯定爆满。

就算订得到也可能等很久，而且加上“圣诞节”三个字，平时可能二十多块的套餐，就像镀金似的水涨船高变五十多块，然后大家为了应节而忍痛被“宰”，何必呢？

现在小编发现一个好办法，就是在家里自己动手做个简单美味又健康的圣诞树沙拉，既省钱不用出去和别人挤，很符合经济效应呢！

西兰菜焯烫后掰小片，再用刀削尖茎部。-摘自边度时光微博-西兰菜焯烫后掰小片，再用刀削尖茎部。-摘自边度时光微博-这个DIY圣诞树沙拉不止又便宜又应景，重点是比起那些所谓的圣诞大餐，还不会太Heavy，老少咸宜就连素食者也能享用哦！

不仅仅很容易完成，而且材料也很简单哦，随便去巴刹或是超市都能买到呢。

需要准备的材料有西兰花一颗、马铃薯(中等偏大)一个、甜玉米（玉蜀黍）粒适量、青豆适量、萝卜和黄瓜一小段、彩色巧克力糖豆适量，以及沙拉酱、盐、胡椒粉、橄榄油和糖粉适量。

将已经放进所有材料拌匀的马铃薯泥弄成锥形。-摘自边度时光微博-将已经放进所有材料拌匀的马铃薯泥弄成锥形。-摘自边度时光微博-首先将甜玉米粒和青豆粒煮熟沥干水分，然后将马铃薯洗净去皮蒸熟后捣碎成泥状，这时就要注意盛放马铃薯泥的容器不能有积水，避免马铃薯泥过稀导致作品失败。

将黄瓜切碎，熟鸡蛋切小块，和甜玉米及青豆粒加入马铃薯泥中搅拌一下后，挤入沙拉酱，再放入适量盐和胡椒粉将全部材料拌匀，而拌匀的马铃薯泥放在要上桌的盘子内整成锥形。

西兰花则用开水焯烫一下，焯烫时加上少许油和盐，能够保持颜色的翠绿，才能让圣诞树沙拉完成时变得更漂亮，之后捞出过冷水后沥水掰小朵待用。

将处理过的西兰花慢慢从马铃薯泥底部插满至锥形顶端，插上五芒星型萝卜和加上彩色巧克力豆。-摘自网络-将处理过的西兰花慢慢从马铃薯泥底部插满至锥形顶端，插上五芒星型萝卜和加上彩色巧克力豆。-摘自网络-将所有的西兰花都用刀削尖茎部后，从马铃薯泥底部开始，把西兰花一层层的插到锥形的马铃薯泥上，将它插成一棵“圣诞树”。

当“圣诞树”完成后，将小段的萝卜切成一片五芒星行插在顶端，然后将彩色巧克力糖豆放上去，最后再撒上糖粉就大功告成啦！

如果嫌巧克力糖豆不够健康，还可以换成葡萄和小番茄，将它们切半后摆上去的效果也是差不多呢！

最后撒上少许糖粉就大功告成啦！-摘自边度时光微博-最后撒上少许糖粉就大功告成啦！-摘自边度时光微博-就是这么简单，一盘便宜、健康、美味又充满圣诞节气氛的圣诞树沙拉就可以摆上桌食用了！

人气热榜

相关报导

    没有相关报导

广告

热门视频

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline