你不可不知关于“圣诞节”的阴谋！

所有的圣诞节“现象”，其实背后都有强大的企业在操控。-M中文网制图-在你印象中的圣诞节是长什么样子的？

这是你想象中的圣诞节对吗？还记得以前小时候，我们总天真地认为在圣诞节当晚，会有一个可爱和充满欢乐的圣诞老人，唱着圣诞歌“HO~HO~HO~”地背着一大袋礼物，从烟囱里爬下来，然后往我们床头的红色大袜子里塞礼物。

以前小时候，总是希望会有圣诞老人把礼物放进这圣诞袜里。不过，你可否知道，在你印象中的“圣诞节”，可能只是被一个大企业以商业手段刻意“刻画”出来的节日而已吗？一点也不具有圣诞节的真实含义。

陪伴着我们成长的“圣诞节故事”，要掀开它的真实面目，确实有点毁童年。不过，毕竟都长那么大了，相信大家一定有足够的强心脏看“真实”的圣诞节。

这期，让我们一起“勇于”面对这些年被刻画出来的“幸福”圣诞节吧！

小编只能说，可口可乐的行销厉害得无人能敌！图取自：greatamercanthings 1. 圣诞老人原本是一个绿色的“怪咖”爷爷

你可否知道，在80多年前的圣诞老人可不是如今你所看见，带着红白相间的圣诞礼帽和手套的欢乐胖老爷爷吗？

今天这个充满喜庆造型的圣诞老人，其实是世界上最具品牌价值的公司-- 可口可乐一手策划实施的结果，可说是史上最成功的品牌营销啊！

在1931年，可口可乐公司为了突出自己在大众心中“带给人欢乐”De形象，而特意聘请插画师Haddon Sundblom 创造出这个挺着发胖肚子、白胡子白头发的老公公，不到一下子就影响了60亿的地球人口，制造出人们心目中和蔼可亲的圣诞老人形象。

图取自：greatamercanthings

你知道如何分辨这群驯鹿是雄还是雌？图取自：reference.com 2. 圣诞老人雪橇的驯鹿是母的

以前小时候看卡通动画，就已经知道圣诞老人有9头驯鹿，而且各个都拥有典型男性的名字！

例如：领头的鲁道夫（Rudolph）、猛冲者（Dasher）、舞者（Dancer）、欢闹者（Prancer）、凶婆娘（Vixen）、大人物（Donner）、闪电（Blitzen）、丘比特（Cupid）和彗星（Comet）。

不过却有专家表示，依据生理特性，如雄鹿的角在圣诞节之前会脱落，所以只有母驯鹿才能在送礼物的过程中展现她们的角哦！吓到了吧？

图取自：reference.com

数字会说话。图取自：channel8news 3. 圣诞节自然死亡率最高

美国研究显示，在1979年至2004年期间，当地自然死亡率最高的三天分别是：12月25日、12月26日和1月1日，而且至今还不知道是什么原因所导致的。

为全球1500个报刊负责讣闻的 Legacy.com，1998年创立几年后，就发现了这股趋势，不过导因仍是个谜，因为死者来自各疾病，男女老少都有。

图取自：channel8news

全都是假的，一切都是商家刻意刻画出来的商业伎俩。图取自：yule.360 4. 日本“粉碎圣诞节”游行

近年来的圣诞节越来越趋向商业化的节日。

从原本只是庆祝耶稣出生的节日，而慢慢成为“情侣高调炫耀”、“旅行费暴涨”、“吃大餐”、“购买奢侈品”的节日，宗教意味越来越淡，而引起日本部分单身群众的不满，认为这已经是资本主义分子的阴谋！

甚至还有许多餐厅趁机推出“情侣圣诞节大餐”来包装圣诞节，倘若在圣诞节当天晚上一个人到餐厅用餐几乎不被欢迎，让单身族群感到孤单，有“歧视”单身者之嫌。

图取自：yule.360

当一切沦为商业手法后，人们自然会感到压力。图取自：sheknows 5. 圣诞节成为一种生活压力

你所认为的圣诞节，应该就是出席一大堆的派对、交换礼物、大吃大喝等沉溺在欢乐之中。不过，根据英国最大网路送礼公司调查显示，除了离婚、搬家和换工作外，圣诞节也被列为生活压力的事件。

最主要的原因是，民众认为买礼物是一件很困难的事，光是想买什么礼物，就会让人感到很压力。甚至有三分之一的女性会因此而失眠，或是做与圣诞节有关的噩梦。

图取自：sheknows

别试图用自己的说法来6.拐棍糖不是象征着基督Jesus 的“J”

有很多朋友误解，圣诞节红、白的拐棍糖果是象征着基督的纯洁与鲜血和基督Jesus 的“J，其实这一点也不正确！

拐棍糖其实只不过是一个住在印第安那州的糖果制造商，想要做一个能为神做见证的糖果。所以，说穿了，也不过又是一个商业手段啊！

图取自：10wallpaper