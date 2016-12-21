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2016年圣诞节怎么过？精选雪隆8家超有Feel 餐厅

综合报导

Wednesday December 21, 2016
01:13 PM GMT+8

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圣诞节，当然就是要吃大餐啊！-M中文网制图-圣诞节，当然就是要吃大餐啊！-M中文网制图-“Ho~ Ho~ Ho~”屈指一数，圣诞节已迫在眉睫~ 相信许多读者们一定开始在烦恼，不知道要到哪享用一年一度的圣诞大餐，对吧？

四季如夏的大马，在庆祝圣诞节的时候也能有属于自己的feel 哦！四季如夏的大马，在庆祝圣诞节的时候也能有属于自己的feel 哦！大家大可放心！小编的存在就是为了帮助大家解除烦恼，所以特意精选出雪隆区8家超有圣诞节Feel 的餐厅，让你无论是情侣约会、家庭聚会或是与朋友狂欢都超级合适哟！

各式各样的餐厅分类，总有一家能够满足你哦~

能够吃到饱，感觉真有满足感啊！图取自：milkdeal 能够吃到饱，感觉真有满足感啊！图取自：milkdeal 1. 任你吃到饱 -- Sunflowers Brasserie，The Royale Bintang
说到圣诞大餐，肯定要吃到饱啊！

Sunflowers Brasserie 除了环境极佳，而且还特意推出圣诞节Buffet 吃到饱优惠，无论是下午茶还是晚餐，透过Groupon 网购餐券，价格从RM 38至 RM88不等，比平时便宜高达57%，可谓超值划算呢~ 
营业时间：12.30（noon）-04.00pm、07.00pm-10.30pm
地址： 17, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 KL.
图取自：milkdeal

给你这样的圣诞大餐，看你满足没有？！ 图取自：脸书给你这样的圣诞大餐，看你满足没有？！ 图取自：脸书2. 就是爱吃不Halal美食 -- SOP Pork Platter
虽说传统的圣诞餐桌上，烤火鸡是不可缺少的菜式，不过还是有些人（比如小编），对猪肉有着一种不可割舍的爱，所以在圣诞及这天，一定要放肆地吃！XD

而且当天还会有驻唱歌手演唱，现场感觉一定好棒棒~ 图取自：脸书而且当天还会有驻唱歌手演唱，现场感觉一定好棒棒~ 图取自：脸书而且，最重要的是透过Groupon 网购餐券，2人分的套餐价格为RM 68；而4至5人套餐则为RM 148，就能享用顶级的猪肉大餐，单靠想象小编已经口水直流啦！
营业时间：12.00（noon）-12.00am
地址：Paradigm Mall, Lot GB07, The Boulevard Level G, Kelana Jaya.
图取自：脸书

每一年，总得来这里一次才甘愿！图取自：morganfields 每一年，总得来这里一次才甘愿！图取自：morganfields 3. 附近附近吃 -- Morganfield's
不想特意开远车吃一个圣诞晚餐，那么选择Morganfield's 最适合不过了~ 因为在全马设有近11家的分店。小编相信在圣诞节当天肯定也会人潮汹涌，圣诞狂欢氛围High 到极点~

哇~ 太Juicy 太美味了~ 图取自：morganfields 哇~ 太Juicy 太美味了~ 图取自：morganfields 这里除了充满圣诞节热闹气息外，重要的是他们家的圣诞节套餐菜色比较多样化，而且大份又好吃，要狂欢这里绝对是首选哦！
营业时间：11.00am-01.00am
地址：Level 4, Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall, 168, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 KL.
图取自：morganfields

你看，是不是很可爱！！图取自：timeout你看，是不是很可爱！！图取自：timeout4. 甜滋滋的圣诞节  -- Kakigori
圣诞节当天怎么能够少得了甜品呢？

Kakigori 这是一家以日式甜品作为主题的甜品店。为了欢庆圣诞节的来临，这家甜品店还刻意有心地为特定甜品换上“圣诞新装”，让人眼前一亮哦！
营业时间：12.00（noon）-11.00pm
地址：25, Jalan 20/13, Taman Paramount, 46300 PJ.
图取自：timeout

满满地圣诞美食耶~ 图取自：timeout 满满地圣诞美食耶~ 图取自：timeout 5. 口袋要够深 -- Utara Coffee House
如果你有足够的预算，想要在优美的环境下享用圣诞大餐，那小编觉得Armada 酒店内的这家Utara Coffee House，是个不错的选择。

这家餐厅当天除了会提供圣诞节的传统大餐，而且还会有许多以圣诞节为主题的精致甜品，以及现场音乐表演，让你完全地融合在圣诞节的气氛里。
营业时间：06.00am-10.30pm、12.00（noon）-02.30pm、06.30pm-10.00pm
地址：Hotel Armada Lot 6 Lorong Utara C ,Section 52, PJ 46200. 
图取自：timeout

想要吃，一定要事前预定哦！图取自：theship想要吃，一定要事前预定哦！图取自：theship6. 有质量的西餐厅 --  The Ship
在圣诞节这天，想要吃到有质量的火鸡或牛排？或许你可以考虑来The Ship 用餐。

这家餐厅从1972 年营业，算是西餐的老字号，在雪隆区与槟城一带几乎无人不晓。

简单的装饰，满满的祝福。图取自：theship简单的装饰，满满的祝福。图取自：theship在今年的圣诞节，The Ship 与往年一样推出圣诞大餐，虽然价格属于中上，不过基于里头的美食非常有质量，小编觉得还是非常值得一吃哦~
营业时间： 12.00（noon）-03.00am
地址：102 - 104, JALAN BUKIT BINTANG，Kuala Lumpur.
图取自：theship

这里的食物品质不错的哦！图取自：tripadvisor这里的食物品质不错的哦！图取自：tripadvisor7. 粉红主题佳人 -- Scrummy Restaurant & Cafe
在圣诞前夕想要吃得比较好来迎接圣诞节？那么选择Scrummy Restaurant & Cafe吧！因为现在有在做优惠哦！

少有的紫粉红主题的餐厅，少女心可谓爆棚呢！图取自：tripadvisor少有的紫粉红主题的餐厅，少女心可谓爆棚呢！图取自：tripadvisor透过Groupon 网购餐券，价值RM81 的圣诞节前夕Buffet 如今只售RM 55，里头有提供新鲜的生鱼片，圣诞传统美食--火鸡、各样海鲜选择等，简直太过物超所值啦！
营业时间：10.00am-10.00pm
地址：2, Jalan Suppiah Pillay, 3rd Mile Jalan Ipoh, 51200 KL.
图取自：tripadvisor

人家很抢手，可要事前预定哦！图取自：脸书人家很抢手，可要事前预定哦！图取自：脸书8. The Ballroom
想要在圣诞节当天除了享用美食，还希望可以进行些活动，例如：打撞球、唱K、射标等活动？那绝对不能错过The Ballroom哦！

在这里庆祝圣诞节，真的挺有feel的~ 图取自：脸书在这里庆祝圣诞节，真的挺有feel的~ 图取自：脸书今年The Ballroom 推出“3种特别优惠”，里头分别包含唱K服务、派对零嘴 、迷你保龄球、撞球等活动，小编真心觉得这里超适合朋友聚会der ~~
营业时间：11.00am-12.00am
地址：Level 4 - 52 & 53, Jaya Shopping Centre, Jalan Semangat, Section 14,PJ.
图取自：脸书

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